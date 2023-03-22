Duyanın nutku tutulacak! Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Bu besinler adeta beyni tüketiyor. Duyanın nutku tutulacak. Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı. Aslında günbegün eritiyor. Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Peki, Bu metaller beynimizde nasıl birikiyor? Hangi besinlerden demir, bakır ve çinko alıyoruz?