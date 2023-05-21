10 kişiden 5’i bunu yapıyor! Macunu sıkma şekliniz tüm kişiliğinizi ortaya çıkaracak. Meğer ortadan sıkanlar…
Herkes yetiştiği ortam, kültürel getiriler ve arkadaş çevresi gibi pek çok faktöre bağlı olarak kendine has bir kişilik geliştirir. Ancak bazılarımız var ki dünya üzerinde azınlık hatta eşsiz denilebilecek özelliklere sahiptir. Kıyafetlerinizi aynı şekilde katlamak veya aynı anda su içmek gibi şeyleri istemeden yaptığınızı hiç fark ettiniz mi? Bilinçaltı hareketleriniz kişiliğiniz hakkında farkında olmadan çok fazla şey anlatıyor. İşte diş macunu sıkışınız kişilik analiziniz...
Giriş Tarihi: 21.05.2023
17:21
Herkes yetiştiği ortam, kültürel getiriler ve arkadaş çevresi gibi pek çok faktöre bağlı olarak kendine has bir kişilik geliştirir. Ancak bazılarımız var ki dünya üzerinde azınlık hatta eşsiz denilebilecek özelliklere sahiptir. Kıyafetlerinizi aynı şekilde katlamak veya aynı anda su içmek gibi şeyleri istemeden yaptığınızı hiç fark ettiniz mi? Bilinçaltı hareketleriniz kişiliğiniz hakkında farkında olmadan çok fazla şey anlatıyor. İşte diş macunu sıkışınız kişilik analiziniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kişiliğiniz, geleceğinizi şekillendirme, ilişkilerinizi yönlendirme ve yaşam tarzınızı etkileme potansiyeline sahiptir. Birçoğu bilinçaltında yaptığınız günlük aktiviteleriniz bile kişiliğinizle bağlantılıdır. Örneğin, diş macununu bir tüpten sıkma şekliniz, en cesur kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarabilir. İnatçı, düşüncesizce hareket eden, kaygısız veya sanatsal bir yapıya sahip olup olmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki kişilik testini yapın.
Tepeden Sıkıştırırsınız
Diş macununu yukarıdan kapağa doğru sıkarsanız, doğanız gereği inatçısınızdır. Kendine bağımlısın ve hedef odaklısın. İnsanlara kolay kolay güvenmiyorsunuz ve hedefinize her şekilde ulaşmaya hazırsınız. Sen güçlü iradelisin ama olumsuzluğa eğilimlisin. Kendi başınıza çalışırken rahatsınız ve diğer insanlara güvenmekte zorlanıyorsunuz. Ancak, manipülatif olabilir ve ilerlemek için başkalarını kullanabilirsiniz. Ancak bu, acımasız veya kurnaz olduğunuz anlamına gelmez. Kendi kurallarına göre yaşıyorsun ve sadece kendin için iyi, tatmin edici bir hayat istiyorsun.
Alttan Sıkıştırırsınız
Diş macunu tüpünü alttan sıkar ve ilerledikçe katlarsanız eşsiz bir bireysiniz. Bu, diş macunu çıkarmanın ideal yoludur, ancak çoğu insan buna aldırış etmez. Ancak, mükemmeliyetçi ve son derece düzenlisiniz. Bir hataya karşı sağduyulusunuz ve sorunları çözmek için yaratıcı yollar buluyorsunuz. İşinizi gerçekleştirmek için bir şeyleri israf etmez ve kaynakların tamamını kullanmazsınız. Son derece titizsiniz ve dikkatli planlama ve organizasyonla dolu benzer bir yaşam tarzı yaşıyorsunuz. Acele veya dürtüyle hareket etmeyi tercih etmiyorsunuz. Kendiliğindenlik sadece sorun yaratır, inancınız bu. Aynı zamanda çalışkan ve oldukça güvenilir birisin. Gizli kişilik özelliklerinizi de kontrol edin .
Her Yerden Sıkarsınız
Çoğu insan bilinçaltında aynı yerden diş macunu sıkar ama aklı farklı çalışanlarda vardır. Herhangi bir yeri sıkıştırırsanız, farklı bir kişiliğe sahip olursunuz ve dünyaya özel bir bakış açınız olur. Sanata düşkünsünüz ve yaratıcı bir zihne sahipsiniz. En sıradan şeylerde güzellik bulabilirsin. Ancak, doğada oldukça dağınık olabilirsiniz. Dakik ve düzenli olma konusunda sorun yaşıyorsunuz. Planlamayı küçümsüyor ve kendiliğindenliğe değer veriyorsunuz. İyimsersiniz ve özgür bir kuş gibi yaşarsınız, her zaman her yere gitmeye veya her şeyi yapmaya hazırsınız. Ayrıca ruh hali değişimlerine yatkınsınız ve dürtüselsiniz.