10 kişiden 5’i bunu yapıyor! Macunu sıkma şekliniz tüm kişiliğinizi ortaya çıkaracak. Meğer ortadan sıkanlar…

Her Yerden Sıkarsınız

Çoğu insan bilinçaltında aynı yerden diş macunu sıkar ama aklı farklı çalışanlarda vardır. Herhangi bir yeri sıkıştırırsanız, farklı bir kişiliğe sahip olursunuz ve dünyaya özel bir bakış açınız olur. Sanata düşkünsünüz ve yaratıcı bir zihne sahipsiniz. En sıradan şeylerde güzellik bulabilirsin. Ancak, doğada oldukça dağınık olabilirsiniz. Dakik ve düzenli olma konusunda sorun yaşıyorsunuz. Planlamayı küçümsüyor ve kendiliğindenliğe değer veriyorsunuz. İyimsersiniz ve özgür bir kuş gibi yaşarsınız, her zaman her yere gitmeye veya her şeyi yapmaya hazırsınız. Ayrıca ruh hali değişimlerine yatkınsınız ve dürtüselsiniz.