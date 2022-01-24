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İstanbul'da sürücülerin karla imtihanı! Araç kullanmak imkansız hale geldi

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 06:57
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İstanbul’da sürücülerin karla imtihanı! Araç kullanmak imkansız hale geldi

İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı.

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İstanbul’da sürücülerin karla imtihanı! Araç kullanmak imkansız hale geldi

Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu.

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İstanbul’da sürücülerin karla imtihanı! Araç kullanmak imkansız hale geldi

Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi.

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İstanbul’da sürücülerin karla imtihanı! Araç kullanmak imkansız hale geldi

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı.

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İstanbul’da sürücülerin karla imtihanı! Araç kullanmak imkansız hale geldi

Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu.