İstanbul'da sürücülerin karla imtihanı! Araç kullanmak imkansız hale geldi

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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