Milyoner'de Boğaziçi öğrencisi öyle bir soruda elendi ki! Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümünde Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsefe okuyan 22 yaşındaki Ada Köprülüler'in yarışmaya veda ettiği soru çok konuşuldu. Genç yarışmacının cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 01:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 01:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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