24 Ocak 2022, Pazartesi
Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu
İstanbul kar haberleri son dakika | Meteoroloji Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ile ilgili yeni uyarılarda bulundu. Kar yağışının ulaşımda büyük sorunlara neden olduğu İstanbul'da bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin bazı ilçelerinde kar birikmesi nedeniyle ara sokaklara araç giriş ve çıkışı yapılamıyor. TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve ana arterlerde kara ulaşımı sorunsuz sağlanırken bazı deniz seferleri iptal edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu. Ayrıca Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 07:43
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