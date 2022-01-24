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Haberler Galeri Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu

Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu

İstanbul kar haberleri son dakika | Meteoroloji Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ile ilgili yeni uyarılarda bulundu. Kar yağışının ulaşımda büyük sorunlara neden olduğu İstanbul'da bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin bazı ilçelerinde kar birikmesi nedeniyle ara sokaklara araç giriş ve çıkışı yapılamıyor. TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve ana arterlerde kara ulaşımı sorunsuz sağlanırken bazı deniz seferleri iptal edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu. Ayrıca Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 07:43
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Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu
İstanbul'da dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, dün akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. Öte yandan Meteorolojiden İstanbul için yeni kar uyarısı yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu

8 İLÇEYE TURUNCU ALARM
İstanbul'un 8 ilçesi için turuncu kodlu uyarısı yapıldı. İstanbul,'da Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Şile, Arnavutköy, Çekmeköy, Eyüp ve Silivri ilçelerinde kar yağışı ve fırtınanın daha etkili olması bekleniyor.

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Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu

Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

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Kar yağışı son dakika | Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Pazartesi yurt geneli hava durumu

İSTANBUL İÇİN UYARI: 3 GÜN SÜRECEK
Meteoroloji'den İstanbul için yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor." denildi.