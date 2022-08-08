08 Ağustos 2022, Pazartesi
İstanbul’da şoke eden olay! Duymayınca doktora gitti bakın kulaklarından ne çıktı
İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Lütfi Karaka, kulağındaki rahatsızlık sebebiyle hastaneye gidince ameliyata alındı. Operasyon sırasında hastanın kulağından çıkan pamuklar doktorları şoke etti. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Suat Turgut, "Kulağını kaşırken pamukların içeride kalması nedeniyle enfeksiyon oluşmuş. Bu pamuklar muhtemelen en az 3 senedir orada, ameliyatla o pamukları çıkarttık" dedi.
Giriş Tarihi: 08.08.2022 10:25
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