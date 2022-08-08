08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İslam aleminin heyecanla beklediği aşure günü bugün başladı. Aşure tatlısının yapılacağı bu mübarek günü ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu günde hangi namazın kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki, aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet aşure günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 11:02
  • 1
  • 17
Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi itibarıyla başladı. Aşure gününün gelmesiyle birlikte bu mübarek günler ibadetler içerisinde geçiriliyor. Aşure günü kılınacak namaz hakkında araştırmalar başladı. Peki, aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet aşure günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selâm veya bir Müslüman'a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.

Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek'at namaz kılınır.

  • 3
  • 17
Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

Her rekatta 1Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.

  • 4
  • 17
Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

ÖĞLE VE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAMAZ

Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılabilir. Her rek'atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.

  • 5
  • 17
Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,