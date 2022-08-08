Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...

Her rekatta 1Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.