08 Ağustos 2022, Pazartesi
Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...
Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İslam aleminin heyecanla beklediği aşure günü bugün başladı. Aşure tatlısının yapılacağı bu mübarek günü ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu günde hangi namazın kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki, aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet aşure günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 11:02
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