Kent sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü! Yolunu şaşırdı nehirde mahsur kaldı

Fransa'da göç ederken sürüden ayrı düşen beyaz balina, yanlışlıkla Seine Nehri'ne girince kendisini şehrin ortasında buldu. Beyaz balinayı fark eden kent sakinleri şaşkına dönerken, doğal ortamından uzaklaşan balina hastalandı. Yetkililerin canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı beyaz balina, stres altında olması nedeniyle yiyecekleri reddediyor.