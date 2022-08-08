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Kent sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü! Yolunu şaşırdı nehirde mahsur kaldı

Fransa'da göç ederken sürüden ayrı düşen beyaz balina, yanlışlıkla Seine Nehri'ne girince kendisini şehrin ortasında buldu. Beyaz balinayı fark eden kent sakinleri şaşkına dönerken, doğal ortamından uzaklaşan balina hastalandı. Yetkililerin canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı beyaz balina, stres altında olması nedeniyle yiyecekleri reddediyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.08.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 09:55
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Kent sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü! Yolunu şaşırdı nehirde mahsur kaldı

Göç rotasından çıkan beyaz balina yolunu şaşırdı. Yanlışlıkla girdiği Seine Nehri'nde mahsur kaldı.

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Kent sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü! Yolunu şaşırdı nehirde mahsur kaldı

Paris'in 70 kilometre kuzeyinde sıkışıp kalan 4 metrelik balina, zayıf ve yorgun düştü.

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Kent sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü! Yolunu şaşırdı nehirde mahsur kaldı

Yetkililerin balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı balina, stres altında olması nedeniyle yiyecekleri reddediyor.

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Kent sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü! Yolunu şaşırdı nehirde mahsur kaldı

Talihsiz hayvana nehirdeki bakterilerden etkilenmemesi için de antibiyotik ve vitamin takviyeleri yapılıyor.

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Kent sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü! Yolunu şaşırdı nehirde mahsur kaldı

Uzmanlar, beyaz balinayı türünün çıkardığı seslere benzer sinyaller gönderen cihazla açık sulara yönlendirmeyi umuyor.