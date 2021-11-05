06 Kasım 2021, Cumartesi
İstanbul'da sisten göz gözü görmedi! Kartpostallık görüntüler
İstanbul'da, haftanın son günündeki mesai bitiminin ardından etkili olan sisle birlikte birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün en güzel manzarasının izlendiği Ortaköy Meydanı'nda köprünün sis bulutu içerisinde adeta kaybolduğu gözlendi.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 22:29 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 22:34
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İstanbul sisten göz gözü görmedi! Kartpostallık görüntüler
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İstanbul sisten göz gözü görmedi! Kartpostallık görüntüler
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İstanbul sisten göz gözü görmedi! Kartpostallık görüntüler
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İstanbul sisten göz gözü görmedi! Kartpostallık görüntüler
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İstanbul sisten göz gözü görmedi! Kartpostallık görüntüler