06 Kasım 2021, Cumartesi
Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım
ATV'nin klasikleşen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında şok itiraflar geldi. Esra Erol'da programına katılan Gülten Hanım, TikTok uygulaması nedeniyle eşini ve çocuklarını kaybettiğini belirterek, ''Birçok kişinin hayatını kararttım'' dedi. İşte Esra Erol'da programına damga vuran Gülten Hanım'ın itirafları...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 20:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:09
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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'