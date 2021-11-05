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Haberler Galeri Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım

Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım

ATV'nin klasikleşen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında şok itiraflar geldi. Esra Erol'da programına katılan Gülten Hanım, TikTok uygulaması nedeniyle eşini ve çocuklarını kaybettiğini belirterek, ''Birçok kişinin hayatını kararttım'' dedi. İşte Esra Erol'da programına damga vuran Gülten Hanım'ın itirafları...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 20:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:09
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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
Esra Erol’da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım’

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
Esra Erol’da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım’

Programa katılan Gülten Hanım, kendisiyle ilgili inanılmaz itiraflarda bulundu.

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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
Esra Erol’da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım’

Tiktok hesabı açarak dikkat çeken videolar paylaşan ve takipçi sayısını yükselten Gülten Hanım, 'çok büyük paralar kazandım' 'ama çok pişmanım' dedi.

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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
Esra Erol’da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım’

RAMAZAN'IN ÇOK PARASINI YEDİM

Sosyal medyadan Ramazan denilen kişi ile tanışan Gülten hanım, Ramazan'ın çok parasını yediğini ama hayatını kararttığını söyledi. Arkadaşı olduğunu söyleyen Gülten, "Ramazan'dan özür diliyorum" dedi.

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Esra Erol'da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım'
Esra Erol’da programında her şeyi itiraf etti: TikTok yüzünden eşimi çocuklarımı kaybettim! Birçok kişinin hayatını kararttım’

GÜLTEN HANIM'IN ŞOK İTİRAFLARI

Tiktok'ta para kazanmak için dans videoları, dikkat çeken videolar çeken Gülten Hanım, çok pişman olduğunu söyledi.