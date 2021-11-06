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Haberler Galeri ''Galatasaraylıyım'' dedi ama... Milyoner'de Galatasaraylıları krize sokan cevap! UEFA Kupası sorusunda...

''Galatasaraylıyım'' dedi ama... Milyoner'de Galatasaraylıları krize sokan cevap! UEFA Kupası sorusunda...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 42 yaşındaki ODTÜ Biyoloji Öğretmenliği mezunu Zuhal Aşçı, Galatasaraylı olduğunu söylemesine rağmen Sarı Kırmızılıların UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 finaliyle ilgili soruya yanıt veremeyince sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacı oldu. İşte Galatasaraylıların ekran başında doğru cevabı haykırdığı o soru...

Giriş Tarihi: 06.11.2021 00:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:54
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’’Galatasaraylıyım’’ dedi ama... Milyoner’de Galatasaraylıları krize sokan cevap! UEFA Kupası sorusunda...

Milyoner'in yeni bölümü bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu.

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’’Galatasaraylıyım’’ dedi ama... Milyoner’de Galatasaraylıları krize sokan cevap! UEFA Kupası sorusunda...

Sosyal medyada yankı uyandıran soru ise 42 yaşındaki Zuhal Aşçı'ya yöneltilendi. Aşçı, Galatasaraylı olduğunu söylemesine rağmen UEFA Kupası Finaliyle ilgili soruyu doğru yanıtlayamadı.

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’’Galatasaraylıyım’’ dedi ama... Milyoner’de Galatasaraylıları krize sokan cevap! UEFA Kupası sorusunda...

İşte yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

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’’Galatasaraylıyım’’ dedi ama... Milyoner’de Galatasaraylıları krize sokan cevap! UEFA Kupası sorusunda...
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’’Galatasaraylıyım’’ dedi ama... Milyoner’de Galatasaraylıları krize sokan cevap! UEFA Kupası sorusunda...