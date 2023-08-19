İstanbul'da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan rapçiler adliyeye sevk edildi. Muti ise aranıyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 16:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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