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Haberler Galeri İstanbul'da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

İstanbul'da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan rapçiler adliyeye sevk edildi. Muti ise aranıyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 16:52
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İstanbul’da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

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İstanbul’da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi.

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İstanbul’da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.

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İstanbul’da rapçi operasyonu! Gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi | Muti ise aranıyor

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler "Heijan" rumuzlu Doğan Tarda, "BIG" rumuzlu Samet Işık ve "CAC" rumuzlu Şahan Terzioğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.