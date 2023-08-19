Ege'ye Akdeniz'e gitmenize gerek yok! İstanbul'a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...

İstanbul'a yakın olmasıyla öne çıkan bu güzel bölge, Türkiye'nin en temiz ve güzel plajlarına ev sahipliği yapıyor. Sadece İstanbul'da değil, çevre illerden gelen tatilcilerin de ilgisini çeken bu yer sahip olduğu mavi bayraklı plajlarıyla özellikle yaz aylarında büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgenin doğal güzellikleri, temiz denizi ve keyifli plajları tatilciler için cazip bir seçenek haline getiriyor.