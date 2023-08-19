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Ege'ye Akdeniz'e gitmenize gerek yok! İstanbul'a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...

İstanbul'a yakın olmasıyla öne çıkan bu güzel bölge, Türkiye'nin en temiz ve güzel plajlarına ev sahipliği yapıyor. Sadece İstanbul'da değil, çevre illerden gelen tatilcilerin de ilgisini çeken bu yer sahip olduğu mavi bayraklı plajlarıyla özellikle yaz aylarında büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgenin doğal güzellikleri, temiz denizi ve keyifli plajları tatilciler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 16:51
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Ege’ye Akdeniz’e gitmenize gerek yok! İstanbul’a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...

İstanbul'a yakınlığı ile öne çıkan bu muhteşem bölge, Türkiye'nin en temiz ve göz alıcı plajlarına ev sahipliği yapıyor. Sadece İstanbul sakinleri değil, çevre illerden gelen tatilcilerin de büyük ilgisini çeken bu mekan, mavi bayraklı plajlarıyla özellikle yaz aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ege’ye Akdeniz’e gitmenize gerek yok! İstanbul’a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...

KAPRİ PLAJI

Kocaeli'nin en güzel plajı olarak tanımlanan Kapri plajına Kocaeli merkezinden kalkan otobüsler ve minibüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Kayalıklardan oluşan bu plajda tertemiz berrak suyun tadını çıkarabilirsiniz.

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Ege’ye Akdeniz’e gitmenize gerek yok! İstanbul’a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...

BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI

Yalnızca kadınlar için hizmet veren plaj, Kocaeli'nin en nezih ve ferah plajları arasında yer alıyor. Kocaeli Darıca'da bulunan bu plaja İstanbul Kartal ve Pendik'ten de gitmek isteyenler için toplu taşıma hizmeti verilmektedir.

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Ege’ye Akdeniz’e gitmenize gerek yok! İstanbul’a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...

CEBECİ PLAJI

Kocaeli'nin temiz kumsala sahip plajlarından olan Cebeci plajı, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi için oldukça uygun bir yer. Ayrıca plajda kamp yapma imkanı da bulabilirsiniz.

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Ege’ye Akdeniz’e gitmenize gerek yok! İstanbul’a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...

ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI

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