19 Ağustos 2023, Cumartesi
Bir eşi daha yok! Muğla'da bulundu: Tam 2 bin 400 yıllık!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kentin ilk yerleşimi olan Mabolla Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasında 2 bin 400 yıl öncesine ait verilere ulaşıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, "Helenistik dönemden aşağıda doğu tarafta bir kutsal alan var. Askeri amaçlı kullanılmış olan bariyerler ve teraslar var. Yerleşim teraslarında kazılar yaptık. Surları tamamen açtık. Anadolu'da böylesine bir kenet ben hiçbir yerde görmedim. 30 santimetre uzunluğunda ahşap kenetlerle depreme ve zayıf bir yer olduğu için düşmana karşı da çok sağlam bir savunma hattı oluşturmuş burada" dedi.
Giriş Tarihi: 19.08.2023 15:38
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