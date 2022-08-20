İstanbul’da polislere saldırı planı yapan teröristler yakalandı! El bombası ve silahlar ele geçirildi

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri hücreyi tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise operasyonla çökertti. Sözde intikam amacıyla polislere ve polis noktalarına yönelik terör saldırısı planlayan teröristler; İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen ve dört kişinin gözaltına alındığı Hücre Evi'nde bir el bombası, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Operasyon anlarının yansıdığı görüntülere ve tüm ayrıntılara ulaşıldı.