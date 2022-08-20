20 Ağustos 2022, Cumartesi
İstanbul'da polislere saldırı planı yapan teröristler yakalandı! El bombası ve silahlar ele geçirildi
İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP'ye yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütüne bağlı sözde "İntikam Hücresi" üyelerinin; güvenlik güçleri tarafından Ağrı'da çıkan çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirilen bir teröristin sözde intikamını almak için harekete geçtikleri tespit edildi.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 14:38
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