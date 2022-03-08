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Herkesin korktuğu piton, anakonda ve boa yılanlarına anne şefkati ile bakıyor! 'Günaydın annem' diyerek güne başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nda herkesin korkarak baktığı yılanlara anne şefkati göstererek bakan kadın görenleri şaşkına çeviriyor. Yılanı boynuna alarak gezen kadın, "Sabah ilk geldiğimde 'günaydın annem' diyerek başlıyorum. Verdikleri tepkiler de çok hoş" dedi.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:28Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:31
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Herkesin korktuğu piton, anakonda ve boa yılanlarına anne şefkati ile bakıyor!
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Herkesin korktuğu piton, anakonda ve boa yılanlarına anne şefkati ile bakıyor!
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Herkesin korktuğu piton, anakonda ve boa yılanlarına anne şefkati ile bakıyor!
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Herkesin korktuğu piton, anakonda ve boa yılanlarına anne şefkati ile bakıyor!
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Herkesin korktuğu piton, anakonda ve boa yılanlarına anne şefkati ile bakıyor!