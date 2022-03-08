Herkesin korktuğu piton, anakonda ve boa yılanlarına anne şefkati ile bakıyor! 'Günaydın annem' diyerek güne başlıyor

Bu işe ilk başladığımda özellikle çocuklarım sürüngenlerden korktular ve endişelendiler. Sonrasında da alışmamı ve sevgimi gördükten sonra onlar da alıştılar. Bu işime ilk başladığımda yılanları tanımadığım için tedirginlik ve korku vardı. Sonuçta hayatımızın içinde olan canlılar değiller.