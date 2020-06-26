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İstanbul'da polisi harekete geçiren görüntü! Ekiplere zor anlar yaşattı
Harbiye'de bir kafeteryadaki sandalyede hareketsiz duran genç kadın polise harekete geçirdi. Polisin uzun süre uyandırmaya çalıştığı psikolojik sorunları olan kadın, zor anlar yaşattığı sağlık ekipleri tarafından güç bela hastaneye kaldırıldı. Kadın ambulansa götürülürken, "köpeğimden ayırmayın" diye ağladı.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:51Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 11:53