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Ege sahilleri doldu taştı! Ne sosyal mesafe var ne de maske...

Ege'nin gözde turistik kentleri Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçeleri, normalleşme süreciyle birlikte doldu. Güzel havayla birlikte vatandaşlar, sahillere giderek güneşin ve denizin tadını çıkarmaya başladı. Ancak pandemi nedeniyle alınan önlemler ve yapılan çağrılara rağmen birçok kişinin maske takmadığı veya sosyal mesafeye özen göstermediği görüldü.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 12:18
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Ege sahilleri doldu taştı! Ne sosyal mesafe var ne de maske...

Gözde tatil kenti Marmaris'te, sıcak havayı görenler sahile koştu. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne uzanan 11 kilometrelik plajlar, ilçe halkı ve günübirlik tatilcilerle doldu.

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Ege sahilleri doldu taştı! Ne sosyal mesafe var ne de maske...

Marmaris'te, sosyal mesafe kuralına göre ayarlanmış şemsiye ve şezlonglarda güneşlenen vatandaşların çoğunda maske olmadığı görüldü. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 33 derece gösterdiği ilçe merkezinde, nem yüzde 67 ve deniz suyu sıcaklığı 14 olarak ölçüldü.

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Ege sahilleri doldu taştı! Ne sosyal mesafe var ne de maske...

Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı ise yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerine kavuştu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 40'ları gördü.

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Ege sahilleri doldu taştı! Ne sosyal mesafe var ne de maske...

Hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, mavi suyun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazıları denizde çocuklarıyla yüzerek serinledi.

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Ege sahilleri doldu taştı! Ne sosyal mesafe var ne de maske...

Bodrum'da tatil yapan birçok vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Bodrum'a her yıl tatile geldiğini belirten turizm rehberi Burcu Cıtlak (35), "Bodrum'da önlemler alınmış. Sosyal mesafe kuralı genelde uygulanıyor. Bazı noktalarda vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etiğini görüyoruz" dedi.