Ege sahilleri doldu taştı! Ne sosyal mesafe var ne de maske...

Ege'nin gözde turistik kentleri Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçeleri, normalleşme süreciyle birlikte doldu. Güzel havayla birlikte vatandaşlar, sahillere giderek güneşin ve denizin tadını çıkarmaya başladı. Ancak pandemi nedeniyle alınan önlemler ve yapılan çağrılara rağmen birçok kişinin maske takmadığı veya sosyal mesafeye özen göstermediği görüldü.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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