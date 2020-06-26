Başkan Erdoğan tavsiye etmişti! Kazanlar kaynamaya başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum'dan özel olarak gönderilen dut pekmezine borçlu olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Karnavas dut pekmezinin Olur ilçesinde üretimine başlandı.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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