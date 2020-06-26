Başkan Erdoğan tavsiye etmişti! Kazanlar kaynamaya başladı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum'dan özel olarak gönderilen dut pekmezine borçlu olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Karnavas dut pekmezinin Olur ilçesinde üretimine başlandı. Giriş Tarihi: 26.06.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 10:21
Erzurum'a 171 kilometre uzaklıkta, 1228 metre rakımda bulunan ve mikroklima iklime sahip Olur ilçesinin en önemli gelir kaynağı dut pekmezi. 2008 yılında tescillenen Karnavas dut pekmezi yörede Ormanağzı, Köprübaşı, Coşkunlar, Yeşilbağlar, Hükkam mahallelerinde yaklaşık 225 kişi tarafından üretiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Binlerce ağaçtan toplanan tonlarca dut, 1,5 aylık yorucu bir çalışmanın ardından pekmeze dönüşüyor. Mahallelerde yılda yaklaşık 42 tonluk pekmez üretiliyor.
SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLIYOR
Karnavas dut pekmezinin en önemli üretim yerlerinden biri olan Ormanağzı Mahallesi'nde Songül-Avşin Aktürk çifti, haziran ayının ikinci haftasıyla birlikte çalışmalarına başladı.
Sabah erken saatlerde işe koyulan çift, yere serdikleri brandalara dut silkeleme makinesiyle dökülen dutları bidonlara doldurup, ocak üzerindeki kazanlara boşaltıyor. Dev kazan içinde kaynatılan dutlar, kıvama geldikten sonra preslenmek amacıyla sıkı kurununa dökülüyor. Şırası bidonlara boşaltılan dut, kilolarca ağırlığındaki taşla da preslenerek kalan şıra alınıyor.
ATEŞ BAŞINDA PEKMEZ
Bidonlara alınan dut şırası ateş üstünde bekleyen ve teşt olarak bilinen bakır kaplara boşaltılıyor. Altında odunların alev alev yandığı çelik kapların başına geçen Aktürk çifti ellerinde ahşap kepçelerle şıranın pekmeze dönüşmesi için saatler süren karıştırma işine başlıyor.