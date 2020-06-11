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İstanbul’da pazar yeri fena karıştı! Sebze ve meyve kapışıldı

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarının saat 19.00'dan itibaren kapatılması amacıyla Esenyurt'ta zabıtanın uyarıları pazarcıların tepkisine neden oldu. Çuvallar dolusu sebze ve meyve protesto amacıyla pazarın ortasına dökülürken, alışverişe gelenler 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak yere dökülenleri almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 13:24
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İstanbul’da pazar yeri fena karıştı! Sebze ve meyve kapışıldı GALERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı geçen Mart ayında Koronavirüs önlemleri kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları düzenleyen bir genelge yayımladı.

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İstanbul’da pazar yeri fena karıştı! Sebze ve meyve kapışıldı

Genelgenin 11'inci maddesinde, "Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır" denildi.

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İstanbul’da pazar yeri fena karıştı! Sebze ve meyve kapışıldı

Yenikent'e kurulan kapalı pazarda Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri de dün saat 19.00 yaklaşırken pazarcıları tezgahlarını toplamaları konusunda uyardı. Ancak, pazarcılar satışa devam etti.

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İstanbul’da pazar yeri fena karıştı! Sebze ve meyve kapışıldı

Zabıta bunun üzerine kapalı semt pazarının girişlerini kapatmaya başladı. Pazarcılar, bu yönteme sert tepki gösterdi.

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İstanbul’da pazar yeri fena karıştı! Sebze ve meyve kapışıldı

Zabıtanın isteği üzerine bölgeye polisler de sevk edildi. Pazarcılar, ellerinde satacak ürünleri bulunduğunu, müşterilerin de bunları almak istediğini, kendilerine biraz daha zaman verilmesini istedi.