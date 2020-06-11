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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
Sudan'dan 2 asır önce geldikleri Aydın'a yerleşen ve "Afro-Türkler" olarak bilinen aileler, kendi deyimleriyle "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız" diyerek yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:02
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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"