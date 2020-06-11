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Haberler Galeri Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"

Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"

Sudan'dan 2 asır önce geldikleri Aydın'a yerleşen ve "Afro-Türkler" olarak bilinen aileler, kendi deyimleriyle "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız" diyerek yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:02
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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız GALERİ DEVAM EDİYOR

Sudan'dan 1800'lü yıllarda tarım işçiliği için gelen ve Anadolu'yu yurt benimseyen Afro-Türklerin torunları, bugün Söke ve Germencik ilçelerinde yaşamaya devam ediyor.

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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız

Ten renkleri yöre halkından farklı olsa da mutfaklarındaki yemekleri, yaşam biçimleri, türküleri hatta şiveleri dahi Egeli olan Afro-Türkler, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası dünyada tartışılan ırkçılığa anlam vermekte zorlanıyor.

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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız

Burunköy Mahallesi'nde yaşayan, "Arap Hasan" lakaplı 2 çocuk babası 61 yaşındaki Hasan Biberci, yaptığı açıklamada, ataları Sudan'dan gelmesine rağmen zaman içinde kendilerini daha çok Egeli gibi hissetmeye başladıklarını, topluluk dışından evliliklerle beyaz ve siyah tenli çocukların kardeşçe yaşadığını söyledi.

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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız

Çocuklarının Aydınlılarla evlendiğini belirten Biberci, "Beyaz bir torunum var. Annesine çekti o da. Biz Aydınlıyız, hatta bir Aydınlı'dan daha fazla Aydınlıyım. Egeliyiz. Burası artık benim toprağım." dedi.

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Ege'nin "renkli" simaları: Afro-Türkler "Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız"
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler Biz Aydınlıdan daha Aydınlıyız

Ten renginden dolayı yaşadığı bölgede kendisine kimsenin "öteki" gözüyle bakmadığına dikkati çeken Biberci, "Şunu unutmamak gerekiyor. Önce sen iyi olmalısın. Sen iyi olmadan başkasından da iyi olmayı beklememek gerekiyor. Komşularımızla da aramız çok iyi. Onlar bizi, biz de onları çok severiz." dedi.