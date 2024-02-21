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Haberler Galeri Müge Anlı'da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! "Aklın yok mu senin"

Müge Anlı'da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! "Aklın yok mu senin"

24 yaşındaki eşi Birsen Sarıçiçek'in evden kaçmasıyla birlikte, Ali Sarıçiçek ve kayınpederi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Programda, Ali Bey'in daha önce 6 kez aldatıldığını itiraf etmesi büyük şaşkınlık yaratırken, Birsen Sarıçiçek günler sonra Kıbrıs'ta bulundu. Stüdyoda babası ve eşiyle yüzleşen Birsen, sözleriyle herkesi şaşırttı. İşte, Müge Anlı'nın Birsen Sarıçiçek olayının detayları...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:57
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Müge Anlı’da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! Aklın yok mu senin

Birsen Sarıçiçek, 10 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelmiş ve 24 yaşında evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Eşi Ali Sarıçiçek ve babası, Müge Anlı'nın programına başvurarak kayıp kızlarının bulunması için yardım talep etti. Ancak ortaya çıkan detaylar olayı adeta başka bir boyuta taşıdı.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! Aklın yok mu senin

Birsen Sarıçiçek, günler sonra Kıbrıs'ta, bulundu. Müge Anlı ve ekibi tarafından stüdyoya getirilen kadın, babasına, "Beni zorla evlendirdiniz, sevdiğime verseniz bunlar yaşanmazdı" dedi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! Aklın yok mu senin

Eşi Ali Bey ise "Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın, ne biçim annesin" dedi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! Aklın yok mu senin

Birsen'in babası ise "Aklın yok mu senin, neden doğurdun madem kaçacaktın?" diyerek kızına tepki gösterdi. Birsen ise ne olursa olsun ailesini, çocuklarını ve eşini istemediğini, sevgilisine dönmek istediğini söyledi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! Aklın yok mu senin

DÜN NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ali Sarıçiçek, kayınpederiyle birlikte eşine geri dönme çağrısı yaptı. Eşini çok saf olarak tanımlayan Ali Sarıçiçek, "Onu Mahmut'un elinden kurtarmak istiyorum" dedi.