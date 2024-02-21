21 Şubat 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da şoke eden olay! Engelli çocuğunun maaşıyla sevgilisine kaçmıştı! Sözleriyle herkesi çıldırttı! "Aklın yok mu senin"
24 yaşındaki eşi Birsen Sarıçiçek'in evden kaçmasıyla birlikte, Ali Sarıçiçek ve kayınpederi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Programda, Ali Bey'in daha önce 6 kez aldatıldığını itiraf etmesi büyük şaşkınlık yaratırken, Birsen Sarıçiçek günler sonra Kıbrıs'ta bulundu. Stüdyoda babası ve eşiyle yüzleşen Birsen, sözleriyle herkesi şaşırttı. İşte, Müge Anlı'nın Birsen Sarıçiçek olayının detayları...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:57
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12