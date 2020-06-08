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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var | Video
"SEFERLERDE BİR SIKINTI VAR"
Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.
"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"
Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, "Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.