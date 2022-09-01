HaberlerGaleriİstanbul'da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
İstanbul'da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağışla Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı. Beylikdüzü'nde de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:28Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:31