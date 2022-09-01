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İstanbul'da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağışla Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı. Beylikdüzü'nde de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:31
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İstanbul’da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

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İstanbul’da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI

Meteoroloji'den İstanbul'da hava durumunun "parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" olacağı belirtildi.

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İstanbul’da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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İstanbul’da kuvvetli yağış! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.