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Haberler Galeri Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: "Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra..."

Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: "Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra..."

Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan Ayşe Bağcı, canlı yayında ailesiyle bir araya geldi. Ayşe Bağcı'nın otobüste tanışarak yanına kaçtığı sapık muavinin evli olduğu, yolculuk sırasında 14 yaşında bir kız çocuğunu da taciz ettiği ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan bir kişi de, söz konusu muavinin kendi görüntülerini kaydettiğini ve şantajda bulunduğunu söylerken, "Kiralık katil bile tuttum" itirafında bulundu. İstanbul'a getirilen Ayşe Bağcı'nın anlattıkları ve muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 01.09.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 12:15
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Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki sapık muavin olayı Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra...

Canlı yayına katılan Ayşe Bağcı'nın ailesi, otobüste tanıştığı muavinle giden kızlarına "Geri dön" çağrısı yaptı. Ailesinin yanına dönen genç kızın canlı yayındaki itirafları mide bulandırdı.

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Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra...

Kızlarına kavuşmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen gözü yaşlı anne ve baba evlat mücadelesini kazandı.

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Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra...

Müge Anlı ekibi tarafından anne ve babasının yanına getirilen Ayşe Bağcı, muavin Mücahit'le arasında geçenleri anlattı.

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Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra...

"'BAŞKASIYLA BİRLİKTE OLACAKSIN' DEDİ"

"7. günün sonunda evli olduğunu söyledi bana. Elinde görüntülerimin olduğunu düşündüm ama bulamadım" diyen Ayşe Bağcı'nın bir sonraki itirafı herkesi şaşkına çevirdi.