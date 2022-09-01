Müge Anlı Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getirdi! Sapık muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı: "Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra..."

Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan Ayşe Bağcı, canlı yayında ailesiyle bir araya geldi. Ayşe Bağcı'nın otobüste tanışarak yanına kaçtığı sapık muavinin evli olduğu, yolculuk sırasında 14 yaşında bir kız çocuğunu da taciz ettiği ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan bir kişi de, söz konusu muavinin kendi görüntülerini kaydettiğini ve şantajda bulunduğunu söylerken, "Kiralık katil bile tuttum" itirafında bulundu. İstanbul'a getirilen Ayşe Bağcı'nın anlattıkları ve muavinle ilgili itirafı mide bulandırdı. İşte yaşananlar...