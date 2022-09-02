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Sırtlanlar eşek ile karşı karşıya geldi! Köşeye sıkıştırdılar ama istedikleri sonucu alamadılar

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Eşek ile sırtlanın karşı karşıya geldiği vahşi doğada kimsenin beklemediği bir son meydana geldi. 5'den fazla sırtlan av için bir eşeğin etrafını çevirdi. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yaptı ki sırtlanlar bile buna şaşırdı.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 06:06
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Sırtlanlar eşek ile karşı karşıya geldi! Köşeye sıkıştırdılar ama istedikleri sonucu alamadılar

Eşek ile sırtlanın karşı karşıya geldiği vahşi doğada kimsenin beklemediği bir son meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sırtlanlar eşek ile karşı karşıya geldi! Köşeye sıkıştırdılar ama istedikleri sonucu alamadılar

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntüler vahşi doğanın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Sırtlanlar eşek ile karşı karşıya geldi! Köşeye sıkıştırdılar ama istedikleri sonucu alamadılar

Av için arayışa çıkan sırtlan sürüsü savunmasız eşeğin etrafını çevirdi.

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Sırtlanlar eşek ile karşı karşıya geldi! Köşeye sıkıştırdılar ama istedikleri sonucu alamadılar

Kolay olarak gördükleri ava sardıran sürü hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı.

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Sırtlanlar eşek ile karşı karşıya geldi! Köşeye sıkıştırdılar ama istedikleri sonucu alamadılar

Etrafını çeviren sırtlanları uzun bir süre izleyen eşek önce anırarak onların kaçmasını bekledi.