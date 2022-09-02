Sırtlanlar eşek ile karşı karşıya geldi! Köşeye sıkıştırdılar ama istedikleri sonucu alamadılar

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Eşek ile sırtlanın karşı karşıya geldiği vahşi doğada kimsenin beklemediği bir son meydana geldi. 5'den fazla sırtlan av için bir eşeğin etrafını çevirdi. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yaptı ki sırtlanlar bile buna şaşırdı.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 06:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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