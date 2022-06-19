İstanbul’da kurban çadırları kurulmaya başlandı! 2 yıl sonra pandemisiz ilk Kurban Bayramı

Küçükbaş hayvanlarımızda ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Hisseli paketlerimiz var ortalama 4,5 ve 6 bin Türk Lirası olmak üzere. Kurban Fiyatları yaklaşık 3 katı fiyatına çıktı. Geçen yıl 10 bin TL den başlıyorken bu yıl 27 Bin TL'den başlıyor Büyükbaş hayvanlarımızın satışı. Küçükbaş hayvanlarda ise yaklaşık 2 katı bir artış var. Bin TL'den başlıyorken küçükbaş Kurbanlık hayvanlarının fiyatı bu yıl 2 bin TL'ye satılıyor" dedi.