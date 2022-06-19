Katil koca Hakan Aysal’ın ’akıl sağlığı’ raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.