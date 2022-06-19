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Haberler Galeri Katil koca Hakan Aysal'ın 'akıl sağlığı' raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

Katil koca Hakan Aysal'ın 'akıl sağlığı' raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'nde 4 yıl önce hamile eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal tekrar yargılanacak.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 07:52
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Katil koca Hakan Aysal’ın ’akıl sağlığı’ raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan incelemede Hakan Aysal'da akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.

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Katil koca Hakan Aysal’ın ’akıl sağlığı’ raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararın hukuka aykırı olduğu ifade edilerek dosya bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Sanık Hakan Aysal'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar verildi.

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Katil koca Hakan Aysal’ın ’akıl sağlığı’ raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir'e ardından ise Muğla'ya giden 7 aylık hamile muhasebeci Semra Aysal (33) ve eşi Hakan Aysal (41), tatillerinin son gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne gitti.

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Katil koca Hakan Aysal’ın ’akıl sağlığı’ raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal'ın ölümünü şüpheli bulan ağabeyi Naim Yolcu, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yaptı.

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Katil koca Hakan Aysal’ın ’akıl sağlığı’ raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.