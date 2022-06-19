HaberlerGaleriKatil koca Hakan Aysal'ın 'akıl sağlığı' raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı
Katil koca Hakan Aysal'ın 'akıl sağlığı' raporu oyunu! 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'nde 4 yıl önce hamile eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal tekrar yargılanacak.
Giriş Tarihi: 19.06.2022 07:52Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 07:52