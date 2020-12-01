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Bir ayda 8 binden fazla kişiye ceza kesildi! Kocaeli'de risk haritası kıpkırmızı!
Son dakika haberi... Kocaeli'de, polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında kasım ayında yaptığı denetimlerde, 8 bin 610 kişiye tedbirlere uymamaları nedeniyle para cezası kesildi. Kurallara uyulmaması, vaka sayılarında artışa neden olurken, 'Hayat Eve Sığar' mobil programındaki risk haritasında kent, 'çok riskli bölge' anlamına gelen kırmızı boyandı.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 15:40
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