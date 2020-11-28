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İstanbul’da koronavirüs definleri görüntülendi! Eldiven kullanmak zorunlu

Türkiye'nin en çok vaka ve ölüm oranına sahip İstanbul'daki Kilyos Mezarlığı görüntüledi. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazesine defin öncesi ya da sonrası dezenfeksiyon ihtiyacı bulunmuyor, özellikle cenazenin kefenlenip tabutun içerisine koyulduğu ana kadar eldiven kullanmak zorunlu. Morglar ise her gün belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 15:43
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İstanbul’da koronavirüs definleri görüntülendi! Eldiven kullanmak zorunlu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerin başında gelen İstanbul'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor.

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İstanbul’da koronavirüs definleri görüntülendi! Eldiven kullanmak zorunlu

İstanbul'da bulaşıcı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Kilyos Mezarlığı'na defnediliyor.

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İstanbul’da koronavirüs definleri görüntülendi! Eldiven kullanmak zorunlu

Türkiye'de koronavirüsten en çok etkilenen il olan İstanbul'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor.

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İstanbul’da koronavirüs definleri görüntülendi! Eldiven kullanmak zorunlu

Çoğu cenaze namazı ise az sayıdaki cemaat tarafından kılınıp toprağa veriliyor. Birçok aile bu süreçte karantinada olduğu için evden çıkamıyor yakını olmayan cenazelerde ise cenaze namazında saf tutanlar cenaze işlemini yapan personeller oluyor.

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İstanbul’da koronavirüs definleri görüntülendi! Eldiven kullanmak zorunlu

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi tabutlarla toprağa veriliyor. Bunun nedeni ise hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de ilerde cenaze sahipleri farklı bir mezarlığa defin etmek istediğinde süreci hızlandırmak.