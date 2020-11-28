BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM marketlerde salı günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesi merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte sürpriz ürünler listesi açıklandı. Atıştırmalık ürünlerin dikkat çektiği salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? İşte BİM 1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 17:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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