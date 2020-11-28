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Haberler Galeri BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM marketlerde salı günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesi merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte sürpriz ürünler listesi açıklandı. Atıştırmalık ürünlerin dikkat çektiği salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? İşte BİM 1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 17:20
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BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

1 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı kampanyalarını heyecanla araştıran BİM müşterileri için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM salı indirimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret

• 142 g

  • 3
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BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

Eti
Süt Burger

• 35 g

  • 4
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BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

Eti
Petit Beurre Mini Bisküvi

• 175 g

  • 5
  • 18
BİM salı indirimleri belli oldu: 1 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler olacak?

Eti
Bidolu Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret

• 81 g