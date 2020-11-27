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Haberler Galeri BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

BİM 1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı kampanyaları belli oldu. Aralık ayının ilk haftasına özel yayımlanan kataloğun detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Atıştırmalık ürünlerin ağırlık verildiği katalogda dondurulmuş gıdalar da dikkat çekiyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? BİM 01 Aralık kampanyaları neler? İşte BİM 01 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:36
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BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

BİM 01 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. BİM marketlerin merakla beklenen salı kampanyaları açıklandı. Önümüzdeki hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor olacak. İşte BİM 01 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret

• 142 g

  • 3
  • 18
BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

Eti
Süt Burger

• 35 g

  • 4
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BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

Eti
Petit Beurre Mini Bisküvi

• 175 g

  • 5
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BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

Eti
Bidolu Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret

• 81 g