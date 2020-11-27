BİM'den aralık ayına özel sürpriz ürünler: 01 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte o ürünler...

BİM 1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı kampanyaları belli oldu. Aralık ayının ilk haftasına özel yayımlanan kataloğun detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Atıştırmalık ürünlerin ağırlık verildiği katalogda dondurulmuş gıdalar da dikkat çekiyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? BİM 01 Aralık kampanyaları neler? İşte BİM 01 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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