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Müge Anlı’da aranan Özcan Eren cinayetinde kan donduran gelişme! Suyun yüzeyinde bulundu

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren olayında kan donduran gelişme yaşandı. Manasa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat günü kaybolan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bugünkü canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesi ise kan dondurdu. Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında insan kolu bulundu. Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği alındı. İşte 16 Mart Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 17:34
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Müge Anlı’da aranan Özcan Eren cinayetinde kan donduran gelişme! Suyun yüzeyinde bulundu

Müge Anlı son dakika Özcan Eren ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giden genç bir gün sonra evine döndü.

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Müge Anlı’da aranan Özcan Eren cinayetinde kan donduran gelişme! Suyun yüzeyinde bulundu

Evine döndükten bir gün sonra dışarı çıkan Özcan Eren öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

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Müge Anlı’da aranan Özcan Eren cinayetinde kan donduran gelişme! Suyun yüzeyinde bulundu

Müge Anlı bugünkü canlı yayında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik bir kol bulunduğunu canlı yayında duyurdu. Kesik kolun Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında bulunduğunu açıkladı.

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Müge Anlı’da aranan Özcan Eren cinayetinde kan donduran gelişme! Suyun yüzeyinde bulundu

Müge Anlı Özcan Eren olayındaki son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı:

"Manisa'daki Sevişler Barajı'nın yakınında düzenli bir şekilde kesilmiş insan kolu bulundu. Kesik kolu gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi. Soma'da Özcan'dan başka herhangi bir kayıp vaka olmadığı ve Özcan'ın son telefon sinyalinin görüldüğü yer olmasından dolayı kesik kolun Özcan Eren'e ait olabileceğinden şüphelenildi. Kesik kolun çuvala konduğu ancak balıklar tarafından parçalanarak suyun yüzeyine çıktığı düşünülüyor."

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Müge Anlı’da aranan Özcan Eren cinayetinde kan donduran gelişme! Suyun yüzeyinde bulundu

"Asıl şaşırtan gelişme sonra oldu. Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kolun bulunmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçerek, kuvvetli cinayet şüphelisi sıfatıyla veteriner hekim Mehmet'i tutukladı. İlginç itiraf tam bu sırada geldi."