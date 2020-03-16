Müge Anlı’da aranan Özcan Eren cinayetinde kan donduran gelişme! Suyun yüzeyinde bulundu
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren olayında kan donduran gelişme yaşandı. Manasa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat günü kaybolan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bugünkü canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesi ise kan dondurdu. Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında insan kolu bulundu. Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği alındı. İşte 16 Mart Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 17:31Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 17:34