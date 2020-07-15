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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yılında vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyarete başladı. Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Şehitlik Makamı'na geldi. Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı. Ziyaretçiler, 251 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:08
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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, şehitlerin aziz hatırası için gece 24.00'te Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Makamı'na 51 bin adım atarak ulaştı.

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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

38 kilometre yürüyerek 8 saat 16 dakikada makama vardığını belirten Gümüş, burada yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü bundan 4 yıl önce içimize girerek, kendisini gizleyerek, bizi kendi silahımızla, tankımızla, uçağımızla vurmaya, bölmeye, parçalamaya çalıştı.

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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Ama beceremediler. Türk Halkının aklını ölçemediler. Çünkü Türk halkı zekidir, çalışkandır." dedi.

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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Çanakkale Savaşlarında Tokat Onbeşlilerinin, İngiliz askerlerine boğazı geçirmediğini hatırlatan Gümüş, "15 Temmuz'da şu anki Türk Gençliği, İstanbul Boğazını Fetullahçı Terör Örgütüne geçirmedi.

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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Şu an onlar, dört duvar arasında. Bizim ise hür bayrağımız dalgalanıyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.