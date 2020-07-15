15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yılında vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyarete başladı. Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Şehitlik Makamı'na geldi. Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı. Ziyaretçiler, 251 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti.