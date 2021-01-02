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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da kısıtlama günü piknik keyfine polis müdahale etti İstanbul'da kısıtlama günü piknik keyfine polis müdahale etti Son dakika haberleri... İstanbul Arnavutköy'e bağlı Boğazköy mahallesinde güzel havayı fırsat bilen bir kısım sorumsuz vatandaş koronavirüs tedbirlerini yok saydı. Kovid-19 salgınını kontrol etmek için alınan sokağa çıkma kısıtlamasını yok sayıp piknik yapmaya kalkan sorumsuz vatandaşlar polisi görünce kaçtılar. Giriş Tarihi: 02.01.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 20:07 Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakarak kaçtı. GALERİ DEVAM EDİYOR Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar ormanlık alana gidip mangal ve semaver yaparak eğlendi.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piknik yapılan alana baskın düzenledi.
Polislerin baskın yaptığını gören vatandaşlar araçlarını bulundukları yerde bırakarak yaya olarak kaçtı.
Polis ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Kaçan vatandaşların araçları ise çekiciler ile ormanlık alandan çekildi.