Evde beslediği kedi yeni doğan yavrusunu yedi! Sahibi neye uğradığını şaşırdı

Kediler hastalıklı veya ölü doğan yavrularını yiyorlar. Sebepleri ise yavrulardan birinin zayıf doğarak diğer yavruların yaşama ihtimalini düşürmesi. Bu durumda anne kedi sınırlı ve değerli olan sütünü boşa harcamak yerine zaten ölme ihtimali yüksek olan kediyi yiyerek diğer yavruların yaşama ihtimalini artırıyor.

Anne kedi ölü doğan veya yuvada kendiliğinden ölen yavruları da yiyebiliyor. Sebebiyse ölü bedenin avcıların dikkatini çekmesini önlemek veya ölü bedenden yayılabilecek hastalıklar.