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Evde beslediği kedi yeni doğan yavrusunu yedi! Sahibi neye uğradığını şaşırdı

Kediler hepimizin en yakın dostlarından. Bu sevimli canlıları büyük bir sevgiyle besliyoruz ama içgüdüleri hakkında ne kadar bilgimiz var? Bu soruyu bir kez daha kendimize sormamızı gerektiren bir olay yaşandı. Evinde kedi besleyen kişi, yeni doğum yapan kedisinin yavrusunu yediği anları paylaştı. Görüntüleri izleyenlerse peki ama neden? sorusunu sordu. İşte o anlar ve kedinin yavrusunun yemesinin sebebi...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 05:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 05:59
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Evde beslediği kedi yeni doğan yavrusunu yedi! Sahibi neye uğradığını şaşırdı

Evinde kedi besleyen vatandaş yeni doğum yapan kedisine bakmak istedi, gördüğü manzara karşısında hayretler içinde kaldı.

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Evde beslediği kedi yeni doğan yavrusunu yedi! Sahibi neye uğradığını şaşırdı

Anne kedi o anda yavrularından birini yiyordu. Görüntünün yayılmasıyla beraber 'kedi neden yavrusunu yiyor?' sorusunun yanıtı arandı. Kedilerin yavrularını yemesinin sebebi ise oldukça basit.

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Evde beslediği kedi yeni doğan yavrusunu yedi! Sahibi neye uğradığını şaşırdı

Kediler hastalıklı veya ölü doğan yavrularını yiyorlar. Sebepleri ise yavrulardan birinin zayıf doğarak diğer yavruların yaşama ihtimalini düşürmesi. Bu durumda anne kedi sınırlı ve değerli olan sütünü boşa harcamak yerine zaten ölme ihtimali yüksek olan kediyi yiyerek diğer yavruların yaşama ihtimalini artırıyor.

Anne kedi ölü doğan veya yuvada kendiliğinden ölen yavruları da yiyebiliyor. Sebebiyse ölü bedenin avcıların dikkatini çekmesini önlemek veya ölü bedenden yayılabilecek hastalıklar.

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Evde beslediği kedi yeni doğan yavrusunu yedi! Sahibi neye uğradığını şaşırdı

Bir çiftlikte yaşayan adam, internet üzerinden 4 adet deve kuşu yumurtası alıyor.

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Evde beslediği kedi yeni doğan yavrusunu yedi! Sahibi neye uğradığını şaşırdı

Aldığı satıcı %50 ihtimalle aldığı yumurtalardan deve kuşu doğabileceğini belirtiyor.