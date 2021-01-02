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Köpeği yırtıcı hayvanlar parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Soğuktan donarak ölen köpeği aç kalan yırtıcılar parçaladı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin fotoğafını çekerek paylaştı. Yırtıcılar tarafından sadece gövdesi yenilen köpeğin fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 14:48
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Köpeği yırtıcı hayvanlar parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

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Köpeği yırtıcı hayvanlar parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

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Köpeği yırtıcı hayvanlar parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Timsahla aslanın kapışması

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Köpeği yırtıcı hayvanlar parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Kavga eden kutup ayıları

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Köpeği yırtıcı hayvanlar parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Kavga eden aslan ve kaplan