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İstanbul'da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu

İstanbul Avcılar'da bulunan Bathonea Antik Kenti'ndeki kazılarda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. ABD ve İngiliz dergileri tarafından "Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi" içerisinde gösterilen kazıda, MS 600'lü yıllara ait büyük bir yangının karbon tabakası izleri ortaya çıktı. Bu izlerin o dönem yaşanan büyük deprem sonrası çıkmış olabileceği üzerine yoğunlaşıldı.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 12:05
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İstanbul’da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu

Avcılar'a Küçükçekmece Gölü havzası içinde sürdürülen Bathonea Antik Kenti kazılarında, M.S. 600'lü yıllarda çıkan büyük bir yangının karbon tabakası izleri ortaya çıkarıldı. Bu izlerin o dönemdeki depremin ardından çıkmış olabileceği göz önüne alınarak çalışmalar yoğunlaştırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Dergisi, İngiliz Independent Gazetesi ile Heritage Key adlı yayın organları 2009 yılında kazı alanını 'Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi'nde yer alan Bathonea Antik Liman kenti kazılarında büyük bir karbon tabakası bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından İstanbul Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kıyısında sürdürülen kazılardaki karbon tabakası bilim insanları tarafından incelemeye alındı.

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İstanbul’da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu

600'LÜ YILLARDAKİ DEPREMLER
Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün'ün başkanlığındaki kazılarda bulunan tabakada çok sayıda sikkeye de ulaşıldı. Kocaeli Üniversitesi Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerif Barış, karbon tabakasını yerinde inceleyerek Prof.Dr. Aydıngün'den bilgiler aldı.

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İstanbul’da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu

Prof.Dr. Barış, karbon tabakası ile ilgili bilgi verirken, 1900'lü yıllardan öncesi depremlerin sismolojide 'Tarihsel Depremler' olarak nitelendirildiğini, bunlardan özellikle 1500'lü yıllardan önce çok keskinlik bulunmadığını söyledi. Prof.Dr. Barış, 'Katalog' olarak adlandırılan depremlerin listesi incelendiğinde İstanbul'da çok fazla konuşulmayan 611, 601 ve 677'de hasar yapan 3 tane deprem olduğunu ifade etti.

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İstanbul’da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu

Deprem uzmanı Prof.Dr. Şerif Barış, Avcılar'da sürdürülen Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazılarında ortaya çıkarılan karbon tabakasını değerlendirdi.