İstanbul’da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu

Prof.Dr. Barış, karbon tabakası ile ilgili bilgi verirken, 1900'lü yıllardan öncesi depremlerin sismolojide 'Tarihsel Depremler' olarak nitelendirildiğini, bunlardan özellikle 1500'lü yıllardan önce çok keskinlik bulunmadığını söyledi. Prof.Dr. Barış, 'Katalog' olarak adlandırılan depremlerin listesi incelendiğinde İstanbul'da çok fazla konuşulmayan 611, 601 ve 677'de hasar yapan 3 tane deprem olduğunu ifade etti.