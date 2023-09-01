01 Eylül 2023, Cuma
İstanbul'da heyecan yaratan keşif! Dünyada ilk 10 arasındaydı... Depremle ilgili dikkat çeken bulgu
İstanbul Avcılar'da bulunan Bathonea Antik Kenti'ndeki kazılarda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. ABD ve İngiliz dergileri tarafından "Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi" içerisinde gösterilen kazıda, MS 600'lü yıllara ait büyük bir yangının karbon tabakası izleri ortaya çıktı. Bu izlerin o dönem yaşanan büyük deprem sonrası çıkmış olabileceği üzerine yoğunlaşıldı.
Giriş Tarihi: 01.09.2023 12:05
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