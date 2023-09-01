Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Çörek otlu mini kurabiye tarifi, çay saatlerini tatlandırmak için harika bir seçenek sunuyor. Bu tarif, bayatlamayan ve her zaman taptaze kalabilen lezzetli atıştırmalıkların kapısını aralıyor. Kolayca hazırlanabilen ve her lokmasında çörek otunun eşsiz aromasını sunan bu kurabiyeler, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday.