01 Eylül 2023, Cuma
Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!
Çay saatlerinize farklı bir tat katmak isteyenler için enfes bir öneri olan Çörek otlu mini kurabiye tarifi. Bayatlamayan yapısıyla uzun süre tazeliğini koruyan bu kurabiyeler, her lokmada damakları şenlendirecek. Geleneksel kurabiye tariflerinden sıkıldıysanız, çörek otlu mini kurabiyenin benzersiz lezzetini mutlaka denemelisiniz.
Giriş Tarihi: 01.09.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 13:47
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