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Haberler Galeri Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Çay saatlerinize farklı bir tat katmak isteyenler için enfes bir öneri olan Çörek otlu mini kurabiye tarifi. Bayatlamayan yapısıyla uzun süre tazeliğini koruyan bu kurabiyeler, her lokmada damakları şenlendirecek. Geleneksel kurabiye tariflerinden sıkıldıysanız, çörek otlu mini kurabiyenin benzersiz lezzetini mutlaka denemelisiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 13:47
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Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Çörek otlu mini kurabiye tarifi, çay saatlerini tatlandırmak için harika bir seçenek sunuyor. Bu tarif, bayatlamayan ve her zaman taptaze kalabilen lezzetli atıştırmalıkların kapısını aralıyor. Kolayca hazırlanabilen ve her lokmasında çörek otunun eşsiz aromasını sunan bu kurabiyeler, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Çörek otlu mini kurabiye yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

* 100 gram tereyağı
* 1 çay bardağı sıvı yağ
* 1 adet yumurta (sarıyı üzerine sürmek için)
* 1 yemek kaşığı sirke
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 1 tatlı kaşığı şeker
* 1/2 çay bardağı çörek otu
* 1 paket kabartma tozu
* 2,5 su bardağı un

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Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Çörek otlu mini kurabiye tarifi şu adımlarla yapılabilir:

Tereyağı, yumurta beyazı, sıvı yağ, şeker, tuz ve sirkeyi derin bir kaba alın.

Malzemeleri iyice karıştırın.

Kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun.

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Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Çörek otunu ekleyerek hamuru bir tur daha yoğurun.

Hamurdan minik minik misket büyüklüğünde parçalar koparın.

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Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!

Yağlı kağıt serili bir tepsiye kurabiyeleri dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün.