Cuma Hutbesi tam metin PDF | 01 Eylül Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? "SAKIN İNCİTME BİR CANI!"
Cuma hutbesi konusu, her hafta binlerce kişinin merakla beklediği ve camilere akın ettiği özel bir an. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Cuma gününün hutbe konusu, manevi bir buluşma ve dua anının başlangıcını işaret ediyor. İşte bugünkü Cuma Hutbesi konusu...
Giriş Tarihi: 01.09.2023
10:46 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
11:01
Cuma hutbesi, her hafta milyonlarca Müslüman için özel bir an ve manevi bir buluşma olma özelliğini sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Cuma hutbesi konusu, camilere akın eden cemaatin merakla beklediği bir açıklama haline geliyor. Cuma hutbesinin konusu ise her hafta farklı bir perspektiften ele alınarak, topluma önemli mesajlar iletilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SAKIN İNCİTME BİR CÂNI!
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in müezzini olma şerefine nail olmuş Bilâl-i Habeşî (r.a) ile sahabenin önde gelenlerinden Ebû Zer (r.a) bir defasında tartışmışlardı. Ebû Zer (r.a), bu tartışma esnasında Hz. Bilâl'e "Siyah kadının oğlu" demişti. Yaşanan bu hadiseden haberdâr olan Allah Resûlü (s.a.s), Ebû Zer'i şöyle uyardı: "Ebû Zer! Annesinin siyahi olmasından dolayı Bilâl'i küçümsüyor ve ayıplıyor musun? Demek ki sen, kendisinde hâlâ cahiliye izleri olan bir kimsesin."1
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam'a göre dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun her insan değerlidir, hürmete layıktır. İnsan, eşref-i mahlûkattır; haysiyetine yakışır bir şekilde yaşamayı hak etmektedir. Her insanın canı, malı ve onuru saygındır, dokunulmazdır. Takvamız yani Rabbimize karşı gelmekten sakınmamız, emirlerine itaat edip O'nun hoşnutluğunu kazanmamız dışında birbirimize üstünlüğümüz yoktur.
Nitekim hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir:
"Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır."2
Hutbeme başlarken okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) tüm insanlara şöyle seslenmektedir: "Ey insanlar! Dikkat edin; Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur."3