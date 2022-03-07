İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Mobil Park timi zehir tacirlerinin olduğu 2 gecekonduya gerçekleştirdiği baskın operasyonunda 5 yabancı uyruklu torbacıyı yakaladı. Aramalarda evdeki gitar ile elektrik panosunun içerisine saklanmış oldukça fazla esrar ile yem çuvalında ise silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zehir taciri adliyeye sevk edildi.