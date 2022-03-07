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Haberler Galeri İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Mobil Park timi zehir tacirlerinin olduğu 2 gecekonduya gerçekleştirdiği baskın operasyonunda 5 yabancı uyruklu torbacıyı yakaladı. Aramalarda evdeki gitar ile elektrik panosunun içerisine saklanmış oldukça fazla esrar ile yem çuvalında ise silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zehir taciri adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 11:32
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İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, Hamidiye Mahallesi'ndeki gecekondu yerleşiminde uyuşturucu satışı yapıldığı ve depolandığı ihbarı geldi.

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İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

Bu durumun üzerine bölgede çalışma yapan emniyet güçleri, satışın sokak üzerindeki 2 gecekondu da yapıldığını belirledi.

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İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

TORBACILAR KISKIVRAK YAKALANDI
Çalışmaları derinleştiren Kağıthane polisi, Türkmenistan uyruklu şahısların kendileriyle irtibata geçen müşterilerine sokak üzerinde alacakları kadar uyuşturucu getirdiklerini belirledi.

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İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

Tespitlerin ardından hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Mobil Park timi, akşamüstü 2 gecekonduya operasyon düzenledi. Evlere giren polis ekipleri, torbacılık yaptığı düşünülen Türkmenistan uyruklu 5 şahsı kıskıvrak yakaladı.

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İstanbul’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: Yem çuvalından silah, gitardan esrar çıktı

GİTARDAN ESRAR, YEM ÇUVALINDAN SİLAH ÇIKTI
Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından evlerde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini tavana asılı bir gitar çekti.