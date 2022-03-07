07 Mart 2022, Pazartesi
Kocasının cesedini günlerce evde saklamıştı: Suçu ölen babasının üzerine atıp serbest kaldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde babasının kocasını öldürdüğünü, kocasının cansız bedenini 3 gün boyunca evde sakladığını belirterek tüm suçu babasının işlediğini söyleyen kadın, beraat etti. Kardeşi vefat eden ve cesedi bulunmayan Fadime Tabak beraat kararına itiraz ederek, "Benim kardeşimi asla kayınpederi öldürmedi. Bütün suçu ölen adamın üstüne atıp serbest kaldı" sözleriyle sitem etti.
Giriş Tarihi: 07.03.2022 12:02
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