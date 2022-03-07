Kocasının cesedini günlerce evde saklamıştı: Suçu ölen babasının üzerine atıp serbest kaldı

GÖZALTINA ALINIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine 28 Ocak 2021 tarihinde baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"KOCAMI BABAM ÖLDÜRDÜ"

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci'nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven'i öldürdüğünü söyledi.