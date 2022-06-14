14 Haziran 2022, Salı
İstanbul'da film gibi olay! Solüsyonla dolar yapıp dolandırdılar
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir iş adamı Afrikalı bir şahısla ticaret için anlaşarak 70 bin dolar verdi. Anlaşmazlık çıkınca da şahıs, parasını geri isteyen iş adamına sahte 70 bin dolar verdi. Dolandırıldığını anlayan adamın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki adrese yaptığı operasyonda, özel kağıda solüsyon dökerek dövize dönüştüren çeteyi çökertti. Evdeki aramalarda yaklaşık 75 milyon lira değerinde sahte dolar ve euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i tutuklandı. Operasyon ve şahsın solüsyonla banknotları dövize çevirme anları ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.06.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 13:21
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