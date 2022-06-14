İstanbul’da film gibi olay! Solüsyonla dolar yapıp dolandırdılar

KAĞITHANE POLİSİ 75 MİLYON LİRA DEĞERİNDE DÖVİZ ELE GEÇİRDİ

Öte yandan olayı derinleştiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Afrika uyruklu şahısların Ortabayır Mahallesi'ndeki bir evde solüsyon kullanarak özel kağıtları sahte dövize çevirdiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, önceki gün saat 16.30 sıralarında eve operasyon düzenledi. Evdeki Afrika uyruklu Talla Nkouetche Martın N., Cyrus Devarus B. ve Frank S. kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise karton kolilerin içerisinde 32 milyon 108 bin lira değerinde 1 milyon 780 bin sahte euro, 35 milyon 778 bin lira değerinde ise 2 milyon 70 bin sahte dolar ele geçirildi.