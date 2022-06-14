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Antalya'da feci kaza! 3 genç hayatını kaybetti | Kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Son dakika haberine göre: Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü Yakup Yıldız ile arkasında oturan arkadaşı Sude Özkardeş (16) ve çarptığı yaya Fevzican Derin (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 13:29
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Antalya’da feci kaza! 3 genç hayatını kaybetti | Kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Korkunç kaza gece saat 01.00 sularında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Antalya’da feci kaza! 3 genç hayatını kaybetti | Kopan dili 25 metre uzağa fırladı

ANTALYA'DA FECİ KAZA

Yakup Yıldız'ın kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde Fevzi Can Derin'e çarptı.

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Antalya’da feci kaza! 3 genç hayatını kaybetti | Kopan dili 25 metre uzağa fırladı

3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Sude Özkardeş'in ve Fevzican Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Antalya’da feci kaza! 3 genç hayatını kaybetti | Kopan dili 25 metre uzağa fırladı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yolun karısına geçmeye çalışan Fevzican Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi.

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Antalya’da feci kaza! 3 genç hayatını kaybetti | Kopan dili 25 metre uzağa fırladı

DİLİ 25 METRE UZAĞA FIRLADI!

Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.