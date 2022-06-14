Antalya'da feci kaza! 3 genç hayatını kaybetti | Kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Son dakika haberine göre: Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü Yakup Yıldız ile arkasında oturan arkadaşı Sude Özkardeş (16) ve çarptığı yaya Fevzican Derin (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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