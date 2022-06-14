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İstanbul’da feci olay: Araç eve girdi, ikiz çocuklar ile kardeşi yaralandı

İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağıya indiği sırada frenleri tutmayan hafif ticari araç, bir apartmanın zemin katındaki eve girdi. Duvarın yıkılması ile evdeki odada oturan ikizler ve bir kardeşi enkaz altında kaldı. Annenin evlatlarını kurtararak sağlık ekiplerine verdiği olayda, mahalleli de ses sebebiyle oldukça panik yaşadı. Başından geçenleri anlatan anne, "Çocuklarımı enkazın içerisinden çıkarttım" şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.06.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 15:41
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İstanbul’da feci olay: Araç eve girdi, ikiz çocuklar ile kardeşi yaralandı

Olay, saat 12.30 sularında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşandı.

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İstanbul’da feci olay: Araç eve girdi, ikiz çocuklar ile kardeşi yaralandı

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yokuş aşağıya giden 46 yaşındaki sürücü Mehdi Milas'ın hakimiyetindeki 34 BDE 429 plakalı hafif ticari araç frenlerin tutmamasıyla aniden hızlanmaya başladı.

Bir müddet sonra kontrolden çıkan araç, dört katlı bir binanın zemin katına daldı.

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İstanbul’da feci olay: Araç eve girdi, ikiz çocuklar ile kardeşi yaralandı

EVLERİNE ARAÇ DALDI KABUSU YAŞADILAR

O esnada odada bulunan ikiz kardeşler M.Y. (7), M.M.Y. (7) ve E.Y. (11) duvarın altında kaldı. Sesleri duyarak odaya giren anneleri adeta dehşeti yaşadı. Çocuklarını duvarın altından çıkartmasının ardından anne dışarıya çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul’da feci olay: Araç eve girdi, ikiz çocuklar ile kardeşi yaralandı

İKİZLER VE BİR KARDEŞİ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocukları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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İstanbul’da feci olay: Araç eve girdi, ikiz çocuklar ile kardeşi yaralandı

Çocukların el ve kollarından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.