İstanbul’da feci olay: Araç eve girdi, ikiz çocuklar ile kardeşi yaralandı

İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağıya indiği sırada frenleri tutmayan hafif ticari araç, bir apartmanın zemin katındaki eve girdi. Duvarın yıkılması ile evdeki odada oturan ikizler ve bir kardeşi enkaz altında kaldı. Annenin evlatlarını kurtararak sağlık ekiplerine verdiği olayda, mahalleli de ses sebebiyle oldukça panik yaşadı. Başından geçenleri anlatan anne, "Çocuklarımı enkazın içerisinden çıkarttım" şeklinde konuştu.

İHA Giriş Tarihi: 14.06.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 15:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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