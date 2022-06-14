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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri

Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek üzere sorumlu olan babalarımızı onurlandırmak üzere her yıl Babalar Günü kutlanıyor. Babalar Günü'ne geri sayım başlarken, alınabilecek en güzel hediyeler araştırılmaya başlandı. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 16:41
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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? Baba olmak, evladına daima sevgiyi, merhameti, adaleti ve şefkati aşılamaktır. Yanlış yaptıklarında onları uyarmak ama hiçbir zaman onlardan ümidini kesmemektir. En değerli varlıklarımız olan babalarımızı onurlandırmak adına her yıl kutlanılan Babalar Günü için geri sayım başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? İşte en güzel Babalar Günü hediye fikirleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?

Babalar Günü, her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanıyor. 2022 yılında Babalar Günü 19 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri

İLK BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri

BABALAR GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER NELER?

İşte 19 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için alınabilecek en güzel ve anlamlı hediye fikirleri: