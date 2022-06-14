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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri
Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek üzere sorumlu olan babalarımızı onurlandırmak üzere her yıl Babalar Günü kutlanıyor. Babalar Günü'ne geri sayım başlarken, alınabilecek en güzel hediyeler araştırılmaya başlandı. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? İşte cevaplar...