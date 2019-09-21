İstanbul'da en çok nereli var? İşte 2019 yılına ait sonuçlar!

İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün katlanarak artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il. Peki Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? 2019 verilerine göre İstanbul'da en çok nereli var? İşte il il İstanbul'un nüfusu...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 00:20 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 00:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





