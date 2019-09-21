Bir dönemin efsane bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

80'li yıllarda yayın hayatına başlayan ve 1990 yılına kadar yayınlanan efsane dizi Uzaylı Zekiye; 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken, bir sonraki bölümünü merakla beklediği bir yapımdı. Üzerinden tam 32 yıl geçmesine rağmen hala akıllarda kalan Uzaylı Zekiye'nin en ayırt edici özelliğinden biri yerli yapım olmasıydı kuşkusuz. Kaliteli olmaktan çok çok uzakta olsa da dizi Türkiye televizyon tarihinin ilk komediyle harmanlanmış bilim kurgu dizisiydi. Bu bağlamda Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...