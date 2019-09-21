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Bir dönemin efsane bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

80'li yıllarda yayın hayatına başlayan ve 1990 yılına kadar yayınlanan efsane dizi Uzaylı Zekiye; 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken, bir sonraki bölümünü merakla beklediği bir yapımdı. Üzerinden tam 32 yıl geçmesine rağmen hala akıllarda kalan Uzaylı Zekiye'nin en ayırt edici özelliğinden biri yerli yapım olmasıydı kuşkusuz. Kaliteli olmaktan çok çok uzakta olsa da dizi Türkiye televizyon tarihinin ilk komediyle harmanlanmış bilim kurgu dizisiydi. Bu bağlamda Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 01:37
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Bir dönemin efsane bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

Türkiye'de televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerde, ilk yerli bilim-kurgu olma özelliği taşıyan dizisi 'Uzaylı Zekiye'nin başrollerinde Seden Kızıltunç, Münir Özkul, Doğu Erkan, Üstün Asutay, Atacan Arseven, Suna Selen ve Betül Arım rol almıştı. Aşklı meşkli, entrikalı, dalavereli bir yapım değil 80'lerde tüm dünyada altın çağını yaşayan bilim kurgunun bağrından kopup gelen bir diziydi. Dönemi için bile ultra amatörce sayılan görsel efektler aslında pek çoğumuzun umurunda bile değildi!

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Bir dönemin efsane bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

Bilim insanlarının yaptıkları bir hata sonucu süper güçler kazanmış alık bir kız olan Uzaylı Zekiye karakterine, Seden Kızıltunç can vermişti. Özellikle çocukların dikkatini çeken doğaüstü olayların gerçekleştiği dizide Zekiye, karşılaştığı zor durumlardan kurtulmak için birçok güce başvurarak kırmızı gözleri ile dikkat çekiyordu. Öte yandan Zekiye, bir anda aşırı zeki bir insana dönüşebilirken bir anda da eski haline geri dönebilen bir karakterdi.

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Bir dönemin efsane bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

Peki Uzaylı Zekiye'yi canlandıran Seden Kızıltunç kimdir?

Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seden Kızıltunç, Stockholm'de bale öğrenimi gördü.

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Bir dönemin efsane bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

Seden Kızıltunç, Şehir Tiyatroları'nın gerçekleştirdiği İlk türkü müzikali olan Sultan Gelin`de rol aldı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Kızıltunç tiyatro sahnelerini bırakmadı. En son 2016 yılında "9 Kocalı Kadriye" isimli tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu.

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Bir dönemin efsane bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

1959 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan Kızıltunç, Yeşil Sahnede amatör tiyatro oyunculuğu yaptı.