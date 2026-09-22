Mardin'de 32 dakikalık saldırıda babasını kaybeden Aslan ailesi konuştu: Bunlar insan avına çıkmış

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracı olmak için gittiği tarlada pusuya düşürülerek öldürülen Hacı Şakir Aslan'ın çocukları konuştu. 32 dakika süren saldırıda babalarını ve akrabalarını kaybeden acılı kardeşler, sanıkların "avlanıyorduk" savunmasına isyan ederek, "Bunlar insan avına çıkmışlar" dedi.

Mardin'de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülen Hacı Şakir Aslan'ın çocukları, saldırganların tahliye edilmesine tepki gösterdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 24 Temmuz 2024'te arazi anlaşmazlığı kanlı bir pusuya dönüştü. Pusu kurup düzenlenen 32 dakikalık saldırıda (65) ve yeğeni Aslan Aslan (50) hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin 21 şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürme", "delilleri yok etme" suçları başta olmak üzere farklı suçlardan açılan dava sürerken Hacı Şakir Aslan'ın kızı Tuba Aslan ve oğlu Erdal Aslan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre babası öldürülmeden önce kendilerine 'bu tarlaya gelirseniz kanınız akacak, öldürüleceksiniz' şeklinde tehdit mesajları iletildiğini belirten Tuba Aslan, "Olayın yaşandığı tarla bizim bir akrabamızın tarlasıydı. Babam ailenin büyüğü olduğu için amcamın oğulları onun yanına gitmişler ve 'Amca, sen bizimle olduğun sürece kötülük çıkmaz' demişler. Yani babam oraya bir nevi barış elçisi olarak gitmiş. Kötü bir niyeti olmuş olsaydı, o tarlaya çapalarla, tırmıklarla gider miydi? Jandarmanın tutanağı var. Biri 'Tavşana sıktım' demiş, diğeri 'Ava gitmiştim' demiş. Bunlar insan avına çıkmışlar, hayvan avına çıkmamışlar ki." dedi.

"BİZİ ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR" Erdal Aslan, "Babamın amacı herhangi bir kötülük yaşanmasın, olay çıkmasın diye ortamı sakin tutmaktı. Bizim bölgede yaşlı insanlar kadınları bir yere götürdüğü zaman orada olay çıkmaz, saygı gösterilir. Babam da kadınlarla ve çocuklarla birlikte gitti. Buna rağmen saldırganlar kadın, çocuk demeden herkesi taradılar. Yeleklerini giyinip, uzun namlulu silahlarla geldiler. Bizi çapraz ateşe aldılar. 2 kişi öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Kadınlarımız ve çocuklarımız halen psikiyatrik tedavi görüyor." ifadelerini kullandı.

TAHLİYELERE TEPKİ: AİLE ADALET İSTİYOR Sanıkların çoğunun tahliye edildiğini belirten Aslan kardeşler, "Her duruşmada 3-4 kişi tahliye ediliyor. Bizim delillerimiz var, kanıtlarımız var, tespitlerimiz var. Bunlara rağmen tutukluluk hali devam eden 6 kişi kaldı. Adalet istiyoruz" dedi.