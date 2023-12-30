Yılbaşı akşamı TV’de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

TV8 YILBAŞI PROGRAMI

TV8, geleneksel olarak düzenlediği yılbaşı programıyla izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu yıl da gecenin yıldızı, O Ses Türkiye'nin özel bölümü olacak.

Beyazıt Öztürk'ün enerjisiyle renklenecek olan programda, birbirinden ünlü jüri üyeleri ve konuklar izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz jüri koltuğunda yer alacak.

Programa katılacak ünlü isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya, Devrim Özkan gibi tanınmış simalar bulunacak.