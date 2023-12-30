30 Aralık 2023, Cumartesi
Yılbaşı akşamı TV'de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...
"31 Aralık akşamı televizyonda hangi programlar var?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yeni yıla sayılı saatler kala, Yılbaşı gecesini evde sevdikleriyle geçirecek olan kişiler, 31 Aralık 2023 televizyon yayın akışını merak ediyor. İşte, ATV, TV8, TRT 1, Show TV yayın akışı ile birlikte yılbaşı özel programlar!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 16:56
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