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Haberler Galeri Yılbaşı akşamı TV'de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

Yılbaşı akşamı TV'de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

"31 Aralık akşamı televizyonda hangi programlar var?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yeni yıla sayılı saatler kala, Yılbaşı gecesini evde sevdikleriyle geçirecek olan kişiler, 31 Aralık 2023 televizyon yayın akışını merak ediyor. İşte, ATV, TV8, TRT 1, Show TV yayın akışı ile birlikte yılbaşı özel programlar!

Giriş Tarihi: 30.12.2023 16:56
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Yılbaşı akşamı TV’de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

Yeni yıl yaklaşırken, 31 Aralık akşamı televizyonda hangi dizi ve programların olduğu sorgulanmaya başladı. 31 Aralık Yılbaşı TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8 gibi kanalların yayın akışı merak ediliyor. Peki, Yılbaşında TV'de neler var? İşte Yılbaşı özel programlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yılbaşı akşamı TV’de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

ATV YILBAŞI PROGRAMI

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yılbaşı gecesinde özel bir bölümle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 31 Aralık akşamı saat 22:40'ta başlayacak olan bu özel program, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun gerçekleştireceği programda, değerli sanatçılar Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu yarışacak.

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Yılbaşı akşamı TV’de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

31 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema

14: 30 Kardeşlerim 111.Bölüm

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm

22: 40 Kim Milyoner Olmak İster? -Yılbaşı Özel

01: 40 Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm

04: 15 Shazam! 6 Güç - Yabancı Sinema

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Yılbaşı akşamı TV’de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

TV8 YILBAŞI PROGRAMI

TV8, geleneksel olarak düzenlediği yılbaşı programıyla izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu yıl da gecenin yıldızı, O Ses Türkiye'nin özel bölümü olacak.

Beyazıt Öztürk'ün enerjisiyle renklenecek olan programda, birbirinden ünlü jüri üyeleri ve konuklar izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz jüri koltuğunda yer alacak.

Programa katılacak ünlü isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya, Devrim Özkan gibi tanınmış simalar bulunacak.

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Yılbaşı akşamı TV’de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...

31 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Yabancı Sinema / Sara'ya İki Katır

12:30 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 - Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

20:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

01:15 - Cevap Ver Türkiye

03:15 - Gazete Magazin